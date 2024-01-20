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20.01.2024  08:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янськ

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області.


Окупанти обстріляли Куп'янськ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Сьогодні близько 05:00 стався ворожий обстріл м. Куп'янськ. Попередньо – окупанти били з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила.
 
Також під ворожим вогнем перебувала: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. 
 
ЗСУ відбили 12 атак ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового Куп'янського району.
 
Протягом доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 12,5 га території, знищили 177 ВНП. Розмінування триває.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники допомогли бригаді швидкої дістатися місця виклику
Тэги:  агрессия россии, харків
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