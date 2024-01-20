20.01.2024 11:40 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Пам’ятати подвиг «кіборгів» - обов’язок кожного з нас

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня вшанування захисників Донецького аеропорту.



Ігор Терехов: Пам’ятати подвиг «кіборгів» - обов’язок кожного з нас



«Сьогодні українці вшановують героїзм, мужність та незламність захисників, які впродовж 244 днів стійко боронили Донецький аеропорт. Під численними обстрілами та облогами, перебуваючи в самому пеклі війни, вони не здались, не підкорились ворогу та до останнього захищали Україну.

В цьому - сила та непереможність української нації. Які б випробування не випадали на нашу долю, ми продовжуємо захищати своє - свою землю, своїх людей, свою свободу та незалежність.

Ціна, яку платимо за це, щодня вимірюється людськими життями. Тож пам’ятаймо про це та цінуймо українських воїнів, які, наслідуючи приклад «кіборгів» з Донецького аеропорту, сьогодні до останнього захищають кожен метр української землі».

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