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20.01.2024  11:40   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Пам’ятати подвиг «кіборгів» - обов’язок кожного з нас

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня вшанування захисників Донецького аеропорту.


Ігор Терехов: Пам’ятати подвиг «кіборгів» - обов’язок кожного з нас
«Сьогодні українці вшановують героїзм, мужність та незламність захисників, які впродовж 244 днів стійко боронили Донецький аеропорт. Під численними обстрілами та облогами, перебуваючи в самому пеклі війни, вони не здались, не підкорились ворогу та до останнього захищали Україну.
 
В цьому - сила та непереможність української нації. Які б випробування не випадали на нашу долю, ми продовжуємо захищати своє - свою землю, своїх людей, свою свободу та незалежність. 
 
Ціна, яку платимо за це, щодня вимірюється людськими життями. Тож пам’ятаймо про це та цінуймо  українських воїнів, які, наслідуючи приклад «кіборгів» з Донецького аеропорту, сьогодні до останнього захищають кожен метр української землі».
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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