20.01.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

До метросадку у Харкові вже записалося 650 дітей

Метросадок працюватиме по суботах і неділях. Можливість долучитися була і є у всіх охочих. Критерій відбору - виключно вік.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За словами Ігоря Терехова, ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою.

«Сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, до якого вже записалося 650 дітей - чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті»,- сказав мер міста.

Метросадок працюватиме по суботах і неділях. Можливість долучитися була і є у всіх охочих, критерій відбору - виключно вік.

«Впевнений в успіху цього проєкту і сподіваюся найближчим часом поділитися з вами планами з його розширення»,- додав Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові визначилися стипендіати Харківського міського голови «Обдарованість»