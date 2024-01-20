    
Главная Новини Харкова Освіта До метросадку у Харкові вже записалося 650 дітей
20.01.2024  12:05   Віталій Хінєвіч

До метросадку у Харкові вже записалося 650 дітей

Метросадок працюватиме по суботах і неділях. Можливість долучитися була і є у всіх охочих. Критерій відбору - виключно вік.

 
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За словами Ігоря Терехова, ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою.
 
«Сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, до якого вже записалося 650 дітей - чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті»,- сказав мер міста.
 
 
Метросадок працюватиме по суботах і неділях. Можливість долучитися була і є у всіх охочих, критерій відбору - виключно вік.
 
 
«Впевнений в успіху цього проєкту і сподіваюся найближчим часом поділитися з вами планами з його розширення»,- додав Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові визначилися стипендіати Харківського міського голови «Обдарованість»
Тэги:  харків, ігор терехов, метросадок
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.01 Суспільство Патрульна поліція звернулася до мешканців Харківщини через погодні умови 20.01 Надзвичайні події У Харкові пожежа забрала життя чоловіка 20.01 Суспільство Ігор Терехов: Пам’ятати подвиг «кіборгів» - обов’язок кожного з нас
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 