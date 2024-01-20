20.01.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові пожежа забрала життя чоловіка

Сьогодні вранці одна з побутових пожеж забрала життя 61-річного харків'янина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Подія трапилась о 07:11 20 січня в Основ’янському районі Харкова. Загорілась одна з квартир, розташована у мансарді житлової двоповерхівки на вул. Рибасівській. Будинок старої забудови мав дерев’яні внутрішні будівельні конструкції з пустотами, якими вогонь міг швидко розповсюдитись.

До місця пригоди було направлено відразу 3 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах, автодрабину та базу газодимозахисної служби.

Під час розвідки пожежі у квартирі, що палала, на дивані вогнеборці виявили тіло загиблого господаря 1962 року народження. Через сильне задимлення була організована евакуація решти мешканців будинку. Всього у супроводі рятувальників назовні виведено 7 людей.

Горіли домашні речі, а також дерев’яні перегородки та перекриття на площі 25 кв.м. Вже о 08:05 вогонь вдалось взяти під контроль. Остаточна його ліквідація відбулась о 10:31.

За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електричної мережі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.