20.01.2024 13:10

Ла Ліга 2023/2024: як представники чемпіонату Іспанії грають у єврокубках

Чемпіонат Іспанії — один з найсильніших у Європі, що підтверджують результати місцевих клубів на міжнародному рівні. Поки Ла Ліга 2023/2024 оцінює підсумки першого кола змагань, пригадаємо, як виступили її представники минулого року у єврокубках.

Розпочнемо з головного турніру континенту. У цьому сезоні в Лізі чемпіонів стартували одразу п'ять іспанських команд. До першої четвірки за підсумками минулої першості приєдналася «Севілья» як переможець Ліги Європи.

На відміну від розіграшу 2022/23 іспанці зіграли на груповому етапі ЛЧ майже ідеально. Чотири з п'яти учасників зайняли у своїх групах перші місця. Провалилася саме «Севілья», що стала останньою та припинила виступи у євросезоні. Усі інші потрапили до ⅛, де зіграють із суперниками з Німеччини, Франції та Італії (дані про пари суперників узято на сайті Sport.UA ):

«Реал» — «РБ Лейпциг»;

«Реал Сосьєдад» — ПСЖ;

«Барселона» — «Наполі»;

«Атлетико» — «Інтер».

Найгіршими виглядають шанси «Сосьєдада», якому жереб підкинув одного з головних фаворитів турніру. Дуже непросто доведеться «Барселоні» та «Атлетико». На цьому фоні найпростішим здається суперник «Реала», але це ще потрібно довести на полі.

У ЛЄ Іспанію представляли «Вільярреал» та «Бетіс». «Жовта субмарина», попри не досить гарні результати в Ла Лізі 2023/2024, впевнено виграла свою групу і тепер зіграє в 1/8. «Бетіс» став лише третім, але продовжить виступи в 1/16 Ліги конференцій, де його суперником буде загребське «Динамо». «Осасуна», якій дісталася перепустка до ЛК, не зуміла кваліфікуватися в групу, поступившись на стадії плей-офф «Брюгге». Отже, з 8 команд, що стартували в єврокубковому сезоні, залишилося 6. Не ідеальний, але дуже пристойний результат.

Хто представляє чемпіонат Німеччини з футболу у євросезоні 2023/2024

Клуби з Бундесліги теж завжди помітні на європейській арені. Цього сезону чемпіонат Німеччини з футболу у Лізі чемпіонів представляли «Баварія», «Боруссія», «Уніон» та «РБ Лейпциг». За підсумками групового етапу змагання припинив лише «Уніон», який став останнім у своєму квартеті. Інші зіграють в 1/8 ЛЧ:

«Баварія» — «Лаціо»;

«Боруссія» — ПСВ;

«РБ Лейпциг» — «Реал».

Мюнхенський та дортмундський клуби виглядають фаворитами у своїх парах. А ось «Лейпцигу» для виходу у чвертьфінал потрібно буде створити маленьке спортивне диво. Усі без винятку очікують впевнену перемогу «Реала».

У Лізі Європи поки що без втрат. Поточний лідер чемпіонату Німеччини з футболу «Баєр 04» вийшов до 1/8 ЛЄ як переможець групи. «Фрайбург» посів друге місце і зіграє в 1/16 з французьким «Лансом». На цій же стадії, але в ЛК, «Айнтрахт» поміряється силами з бельгійським «Юніон Сент-Жилуаз».

Підсумок першої половини єврокампанії можна вважати досить успішним — лише одна втрата з семи можливих. Втім, представники Бундесліги завжди демонстрували гарні результати на груповому етапі.