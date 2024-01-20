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20.01.2024  13:30   Віталій Хінєвіч

Патрульна поліція звернулася до мешканців Харківщини через погодні умови

20 січня протягом доби по області та місту можливе налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Також 21 січня вранці та вдень синоптики прогнозують невеликий сніг та слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі 8 - 10° морозу, вдень 4 - 6° морозу.
 
«Закликаємо водіїв транспортних засобів бути максимально уважними та обережними, неухильно дотримуватись швидкісного режиму, уникати ризикованих маневрувань.
 
Пішоходам нагадуємо, що під час ожеледиці гальмівний шлях транспортних засобів збільшується у декілька разів. Перетинаючи проїзну частину зважайте на погодні умови, будьте обачними та обережними.
 
Переходьте дорогу лише у встановлених місцях, а в темну пору доби, обов'язково використовуйте на одязі світловідбивальні елементи, аби бути помітними на проїзній частині»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники допомагали водіям авто подолати складні ділянки доріг.
 
 
Тэги:  погода, харків
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