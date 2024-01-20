Метросадок у Харкові: як проходить підготовка до школи (фото)

У Харківському метрополітені розпочав свою роботу дитячий садок, головне завдання якого підготувати дітлахів до школи, передає РЕДПОСТ .
Сьогодні важливо бути обережними, оскільки легко сплутати бажане із дійсним, особливо в справах грошей. Рекомендується утриматися від значущих фінансових транзакцій.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі очікується дощ зі снігом, якому вранці на зміну прийде сильний сніг. У другій половині дня опадів не передбачається.
Свято шанувальників неймовірно популярного молочного продукту відзначається у всьому світі 20 січня – це Всесвітній день любителів сиру.
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