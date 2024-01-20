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20.01.2024  14:45   Віталій Хінєвіч

Метросадок у Харкові: як проходить підготовка до школи (фото)

У Харківському метрополітені розпочав свою роботу дитячий садок, головне завдання якого підготувати дітлахів до школи, передає РЕДПОСТ .


Метросадок у Харкові: як проходить підготовка до школи (фото)
На станціях метрополітену, де раніше була вже облаштована метрошкола, розпочав роботу і дитячий садок. Навчання відбувається у дві зміни.
 
Упродовж двох годин діти мають 3 заняття за розкладом. У навчальних групах здійснюється винятково підготовчий процес дітей старшого дошкільного віку до школи.
 
За словами заступника директора Департаменту освіти Харківської міської ради Валерія Шепеля, на сьогоднішній день вже є 659 заяв на відвідування дитячого садка в метрополітені. Кожна група розрахована на 20 дітей, навчальний процес відбувається із залученням психологів.
 
Варто зазначити, що метросад буде працювати по суботах та неділях.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові визначилися стипендіати Харківського міського голови «Обдарованість».
 

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Тэги:  харків, освіта
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