20.01.2024 14:45 Віталій Хінєвіч

Метросадок у Харкові: як проходить підготовка до школи (фото)

У Харківському метрополітені розпочав свою роботу дитячий садок, головне завдання якого підготувати дітлахів до школи, передає РЕДПОСТ .



Метросадок у Харкові: як проходить підготовка до школи (фото)



На станціях метрополітену, де раніше була вже облаштована метрошкола, розпочав роботу і дитячий садок. Навчання відбувається у дві зміни.

Упродовж двох годин діти мають 3 заняття за розкладом. У навчальних групах здійснюється винятково підготовчий процес дітей старшого дошкільного віку до школи.

За словами заступника директора Департаменту освіти Харківської міської ради Валерія Шепеля, на сьогоднішній день вже є 659 заяв на відвідування дитячого садка в метрополітені. Кожна група розрахована на 20 дітей, навчальний процес відбувається із залученням психологів.

Варто зазначити, що метросад буде працювати по суботах та неділях.

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