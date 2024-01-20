20.01.2024 15:15 Віталій Хінєвіч

Відбудова Харкова: Уряд Німеччини допомагає місту у відбудові зруйнованих об’єктів інфраструктури

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 20 січня, в ефірі національного телемарафону розповів про зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером, передає РЕДПОСТ .

За словами очільника міста, це вже третя офіційна зустріч, на якій вони обговорили низку інвестиційних проєктів.

«Німеччина - лідер у відбудові та підримці міста Харкова. Вже зараз завдяки німецькому уряду ми відбудовуємо кілька шкіл. Крім того, спільно плануємо відновлення одного з корпусів Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, який дуже постраждав від ракетних обстрілів. Я дуже вдячний Німеччині за позицію та допомогу нашому місту та країні», - зазначив Ігор Терехов.

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