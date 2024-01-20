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20.01.2024  15:15   Віталій Хінєвіч

Відбудова Харкова: Уряд Німеччини допомагає місту у відбудові зруйнованих об’єктів інфраструктури

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 20 січня, в ефірі національного телемарафону розповів про зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером, передає РЕДПОСТ .

 
За словами очільника міста, це вже третя офіційна зустріч, на якій вони обговорили низку інвестиційних проєктів. 
 
«Німеччина - лідер у відбудові та підримці міста Харкова. Вже зараз завдяки німецькому уряду ми відбудовуємо кілька шкіл. Крім того, спільно плануємо відновлення одного з корпусів Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, який дуже постраждав від ракетних обстрілів. Я дуже вдячний Німеччині за позицію та допомогу нашому місту та країні», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники у Холодногірському районі закрили 370 вікон житлових будинків, пошкоджених ракетним ударом.
 
Тэги:  харків, ігор терехов, відбудова
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