Розмінування Харківщини: понад два десятки боєприпасів знешкоджено за добу

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили більш ніж 4 гектари території на наявність вибухонебезпечних предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За минулу добу 25 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,2 га території, 114 м ЛЕП.
Саперами виявлено та знешкоджено 22 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
До робіт залучалося 17 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 88 осіб особового складу та 34 одиниці техніки.
Загалом починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1785,8 га території, 252,6 км автомобільних доріг, 670 км ЛЕП, 156,2 км залізничних колій та 188,6 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 47 тис. 904 ВНП.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 25 по 26 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.
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