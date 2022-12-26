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26.12.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області електропотяг продовжить маршрут

З 27 грудня внесено зміни в розклад руху приміських поїздів сполученням Дергачі–Цупівка та подовжено до зупинного пункту Нова Козача.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Таким чином, рейковий автобус №№ 6101/6102 вирушає зі з.п. Нова Козача о 05:55 та прибуває до Дергачів о 06:34. Зі станції Дергачі вирушає о 08:19 та прибуває до Нової Козачої о 09:02.
 
№№ 6103/6104 вирушає із з.п. Нова Козача о 09:17 та прибуває до Дергачів о 09:56. Зі станції Дергачі вирушає о 10:07 та прибуває до Нової Козачої о 10:50.
 
№ 6105 вирушає із з.п. Нова Козача о 11:00 та прибуває до Дергачів о 11:38.
 
№№ 6106/6107 вирушає зі станції Дергачі о 18:08 та прибуває до з.п. Нова Козача о 18:51. З Нової Козачої вирушає о 19:07 та прибуває до Дергачів о 19:45.
 
Рейковий автобус на маршруті Нова Козача– Дергачі робить зупинки на станціях Цупівка, Прудянка, Слатине, Безруківка, Нові Дергачі.
 
Нагадаємо, під Харковом відновили міст на Печенізькому водосховищі.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезд
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