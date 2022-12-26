26.12.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області електропотяг продовжить маршрут

З 27 грудня внесено зміни в розклад руху приміських поїздів сполученням Дергачі–Цупівка та подовжено до зупинного пункту Нова Козача.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Таким чином, рейковий автобус №№ 6101/6102 вирушає зі з.п. Нова Козача о 05:55 та прибуває до Дергачів о 06:34. Зі станції Дергачі вирушає о 08:19 та прибуває до Нової Козачої о 09:02.

№№ 6103/6104 вирушає із з.п. Нова Козача о 09:17 та прибуває до Дергачів о 09:56. Зі станції Дергачі вирушає о 10:07 та прибуває до Нової Козачої о 10:50.

№ 6105 вирушає із з.п. Нова Козача о 11:00 та прибуває до Дергачів о 11:38.

№№ 6106/6107 вирушає зі станції Дергачі о 18:08 та прибуває до з.п. Нова Козача о 18:51. З Нової Козачої вирушає о 19:07 та прибуває до Дергачів о 19:45.

Рейковий автобус на маршруті Нова Козача– Дергачі робить зупинки на станціях Цупівка, Прудянка, Слатине, Безруківка, Нові Дергачі.