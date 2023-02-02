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02.02.2023  16:41   Дмитро Колонєй

У харківському ЦНАПі влаштують дитячий куточок

Представники Дитячого фонду допоможуть з облаштуванням куточків у харківских адмніцентрах.

Влаштують дитячий куточок у харківському ЦНАПі за допомогою Дитячого фонду ООН
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, відбулася зустріч з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, на якій обговорили питання облаштування дитячих куточків та встановлення додаткової  комп'ютерної техніки у зоні очікування в ЦНАП м. Харкова та його територіальних підрозділах.
 
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  діти, цнап, харьков, харків
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