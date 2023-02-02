У харківському ЦНАПі влаштують дитячий куточок

Представники Дитячого фонду допоможуть з облаштуванням куточків у харківских адмніцентрах.
Комментариев: 0
Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний сніг, який в середині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову.
Щороку 2 лютого американці та канадці спостерігають за поведінкою бабака, щоб дізнатися дату приходу весни.
влажность:
давление:
ветер: