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02.02.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Що пропонують роботодавці в Харківській області та як ознайомиться з пропозиціями

За даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальні майже 900 вакансій.

Харків вакансії
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Харківська обласна служба зайнятості надала перелік актуальних вакансій станом на 2 лютого.
 
Серед пропозицій актуальні такі напрямки:
 
  • 1.  Водій автотранспортних засобів – 30000 грн.
  • 2.  Лікар-бактеріолог - 20000 грн.
  • 3.  Інженер з нормування трудових процесів – 18000 грн.
  • 4.  Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - 16400 грн.
  • 5.  Оператор верстатів з програмним керуванням – 14000 грн.
  • 6.  Слюсар-сантехнік – 13400 грн.
  • 7.  Вишкомонтажник - 10000 грн.
  • 8.  Машиніст грейдеру – 10000 грн.
  • 9.  Дизайнер графічних робіт - 9900 грн.
  • 10.  Виробник харчових напівфабрикатів – 8000 грн.
З повним переліком пропозицій можна ознайомитись за посиланням.
 
Стосовно питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості. Вона працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0951387296; 0664403686; 0990562800; 0990208721; 0960554869.
 
З понеділка по п’ятницю 9:00 – 15:00 за номером 0577321928.
 
Також доступна платформа «Єдиний портал вакансій», яка допоможе ознайомитись з актуальними пропозиціями роботодавців.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго запрошує спеціалістів на тимчасову роботу.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  робота, харьков, харків
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