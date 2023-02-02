Що пропонують роботодавці в Харківській області та як ознайомиться з пропозиціями

В этот день

Гороскоп на 2 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування.

Прогноз погоди у Харкові на 2 лютого З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний сніг, який в середині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову.