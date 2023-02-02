02.02.2023 16:50 Віталій Хінєвіч
Що пропонують роботодавці в Харківській області та як ознайомиться з пропозиціями
За даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальні майже 900 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Харківська обласна служба зайнятості надала перелік актуальних вакансій станом на 2 лютого.
Серед пропозицій актуальні такі напрямки:
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1. Водій автотранспортних засобів – 30000 грн.
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2. Лікар-бактеріолог - 20000 грн.
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3. Інженер з нормування трудових процесів – 18000 грн.
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4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - 16400 грн.
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5. Оператор верстатів з програмним керуванням – 14000 грн.
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6. Слюсар-сантехнік – 13400 грн.
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7. Вишкомонтажник - 10000 грн.
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8. Машиніст грейдеру – 10000 грн.
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9. Дизайнер графічних робіт - 9900 грн.
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10. Виробник харчових напівфабрикатів – 8000 грн.
З повним переліком пропозицій можна ознайомитись за посиланням
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Стосовно питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості. Вона працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0951387296; 0664403686; 0990562800; 0990208721; 0960554869.
З понеділка по п’ятницю 9:00 – 15:00 за номером 0577321928.
Також доступна платформа
«Єдиний портал вакансій», яка допоможе ознайомитись з актуальними пропозиціями роботодавців.
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