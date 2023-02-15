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15.02.2023  19:41   Дмитро Колонєй

Від авіаударів окупантів постраждали два селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог, попри значні втрати, зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.
 
  • На В Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил РБ та РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожого вогневого впливу зазнали райони 9 населених пунктів Харківщини: Гранів, Красне, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території РФ по Гранову і Удах Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії 2 населених пункта Харківщини: Крохмальне та Чернещину.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив перехоплення у якому солдат окупаційної армії говорить про підготовку до можливого наступу у лютому.
 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харьков, харків
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