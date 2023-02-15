Від авіаударів окупантів постраждали два селища Харківщини

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Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День вдалий для заняття справами, що накопичилися. Зірки щедро наповнюватимуть вас енергією, щоб рішуче і швидко розгрібти всі старі завали.

Прогноз погоди у Харкові на 15 лютого У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме сніг. Удень та ввечері опадів не очікується.