15.02.2023 20:31 Дмитро Колонєй

Пенсіонери можуть заробляти десятки тисяч гривень: яким чином

Де саме можуть отримати такі суми пенсіонери, поінформували аналітики.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Факти, базуючись на дані кадрового порталу Work.ua. пенсіонерам пропонують цілий перелік вакансій, на деяких з них можна заробити непогані гроші.

Найвищі зарплати встановлюють для

водіїв-міжнародників та

водіїв-кур'єрів.

На таких вакансії зарплата від 10 до 60 тисяч гривень. Але необхідно мати водійські права та досвід роботи водієм.

У сфері виробництва пенсіонерам пропонують зазвичай робочі вакансії:

токар,

енергетик,

оператор верстата.

Але також важливо мати досвід роботи. Зарплата від 8500 до 30 000 гривень.

Найбільше вакансій пенсіонерам пропонують у сфері обслуговування:

прибиральник,

швачка,

помічник з домогосподарства,

хатня робітниця тощо.

На таких роботах пенсіонери можуть отримувати від 5000 до 20000 гривень залежно від вакансії.



