15.02.2023 20:31 Дмитро Колонєй
Пенсіонери можуть заробляти десятки тисяч гривень: яким чином
Де саме можуть отримати такі суми пенсіонери, поінформували аналітики.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Факти, базуючись на дані кадрового порталу Work.ua. пенсіонерам пропонують цілий перелік вакансій, на деяких з них можна заробити непогані гроші.
Найвищі зарплати встановлюють для
-
водіїв-міжнародників та
-
водіїв-кур'єрів.
На таких вакансії зарплата від 10 до 60 тисяч гривень. Але необхідно мати водійські права та досвід роботи водієм.
У сфері виробництва пенсіонерам пропонують зазвичай робочі вакансії:
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токар,
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енергетик,
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оператор верстата.
Але також важливо мати досвід роботи. Зарплата від 8500 до 30 000 гривень.
Найбільше вакансій пенсіонерам пропонують у сфері обслуговування:
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прибиральник,
-
швачка,
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помічник з домогосподарства,
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хатня робітниця тощо.
На таких роботах пенсіонери можуть отримувати від 5000 до 20000 гривень залежно від вакансії.
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