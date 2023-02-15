    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Пенсіонери можуть заробляти десятки тисяч гривень: яким чином
15.02.2023  20:31   Дмитро Колонєй

Пенсіонери можуть заробляти десятки тисяч гривень: яким чином

Де саме можуть отримати такі суми пенсіонери, поінформували аналітики.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Факти, базуючись на дані кадрового порталу Work.ua. пенсіонерам пропонують цілий перелік вакансій, на деяких з них можна заробити непогані гроші.
 
Найвищі зарплати встановлюють для
  • водіїв-міжнародників та
  • водіїв-кур'єрів.
На таких вакансії зарплата від 10 до 60 тисяч гривень. Але необхідно мати водійські права та досвід роботи водієм.
 
У сфері виробництва пенсіонерам пропонують зазвичай робочі вакансії:
  • токар,
  • енергетик,
  • оператор верстата.
Але також важливо мати досвід роботи. Зарплата від 8500 до 30 000 гривень.
 
Найбільше вакансій пенсіонерам пропонують у сфері обслуговування:
  • прибиральник,
  • швачка,
  • помічник з домогосподарства,
  • хатня робітниця тощо.
На таких роботах пенсіонери можуть отримувати від 5000 до 20000 гривень залежно від вакансії.
 
 

Источник:   Факти
 Тэги:  зарплата, пенсіонери, україна
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.01 Економіка та промисловість В Україні можуть зрости зарплати: чому саме 25.01 Економіка та промисловість Стало відомо, чи підвищать мінімальну зарплату у лютому 25.12 Суспільство Нацгвардійцям України збільшать зарплати
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 