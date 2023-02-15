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15.02.2023  19:03   Дмитро Колонєй

Безпека під час ожеледиці: скільки коштують льодоходи у Харкові

Проаналізовано де та за які кошти можна придбати засоби для більш безпечного пересування у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, аби убезпечити себе та своїх близьких під час ожеледиці, у магазинах Харкова є можливість придбати засоби для більш безпечного пересування. 
 
Зокрема, різні види льодоходів та накладок на взуття є в наявності в магазинах товарів для дому («Епіцентр», «OnePrice», «Smilemarket», «Аврора», «Червоний маркет»), магазинах туристичного спорядження та на ринках міста.   
 
Льодоходи - пристосування для ходьби по слизьких дорогах, які міцно кріпляться до взуття.  Підходять для будь-якого виду взуття: туфлі, черевики, кросівки, чоботи:
  • гумові накладки на взуття коштують в середньому від 50 до 200 грн:
  • гумові льодоходи з металевими шипами - від 160 до 400 грн,
  • льодоходи з термопластика - від 500 до 900 грн.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ціни, льодоходи, харьков, харків
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