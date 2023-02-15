Безпека під час ожеледиці: скільки коштують льодоходи у Харкові

Проаналізовано де та за які кошти можна придбати засоби для більш безпечного пересування у Харкові.
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День вдалий для заняття справами, що накопичилися. Зірки щедро наповнюватимуть вас енергією, щоб рішуче і швидко розгрібти всі старі завали.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме сніг. Удень та ввечері опадів не очікується.
15 лютого східні християни відзначають Стрітення Господнє. У народі Стрітення здавна сприймається як зустріч зими з весною.
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