15.02.2023 19:03 Дмитро Колонєй

Безпека під час ожеледиці: скільки коштують льодоходи у Харкові

Проаналізовано де та за які кошти можна придбати засоби для більш безпечного пересування у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, аби убезпечити себе та своїх близьких під час ожеледиці, у магазинах Харкова є можливість придбати засоби для більш безпечного пересування.

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Зокрема, різні види льодоходів та накладок на взуття є в наявності в магазинах товарів для дому («Епіцентр», «OnePrice», «Smilemarket», «Аврора», «Червоний маркет»), магазинах туристичного спорядження та на ринках міста.

Льодоходи - пристосування для ходьби по слизьких дорогах, які міцно кріпляться до взуття. Підходять для будь-якого виду взуття: туфлі, черевики, кросівки, чоботи:

гумові накладки на взуття коштують в середньому від 50 до 200 грн:

гумові льодоходи з металевими шипами - від 160 до 400 грн,

льодоходи з термопластика - від 500 до 900 грн.



