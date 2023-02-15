15.02.2023 18:36 Дмитро Колонєй

Окупанти звинувачують у поразці під Харковом генерала Лапіна (відео)

Про поразку ворога під Харковом та мобілізацію йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, у перехопленні розвідки солдати окупаційної армії обговорюють гостре бажання звільнення з лав армії. Але у зв’язку з прийняттям закону «Про проведення мобілізації у РФ» до завершення періоду мобілізації звільнення заборонено. А якщо його буде відмінено, з армії втече 80%. Крім того, обговорюється масове небажання цивільного населення бути залученим до проходження військової служби. А також обговорюють нове призначення генерала Лапіна, якого вважають винуіватцем віаско армії РФ під Харковом. «Лапина назначили начальником штаба сухопутных войск»;

«вот это поругали, нах*й. Да, теперь будет рассказывать, как он про*рал харьков, бл*дь, да, нах*й?»;

«кашники там досрочно, бл*дь, капитанами стали, нах*й, бл*дь, без, бл*дь, экзаменов в академии берут»;

«я х*й знает, чё нужно, бл*дь, сказать людям, чтоб, нах*й, они пошли в этот, бл*дь, ну долбо*бизм, нах*й»;

«у меня родственник говорит 22 или 24, он говорил, тыщи, *бать, контрактник, да бл*дь их в такси заработать в три раза больше можно»;

«один, бл*дь, может быть геройское что-то натворил, нах*й, *пти, бл*дь, а 9, нах*й, бл*дь, потому что он там, где-то, нах*й, был».



