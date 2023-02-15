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15.02.2023  18:36   Дмитро Колонєй

Окупанти звинувачують у поразці під Харковом генерала Лапіна (відео)

Про поразку ворога під Харковом та мобілізацію йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленні розвідки солдати окупаційної армії обговорюють гостре бажання звільнення з лав армії. Але у зв’язку з прийняттям закону «Про проведення мобілізації у РФ» до завершення періоду мобілізації звільнення заборонено. А якщо його буде відмінено, з армії втече 80%.
 
Крім того, обговорюється масове небажання цивільного населення бути залученим до проходження військової служби. А також обговорюють нове призначення генерала Лапіна, якого вважають винуіватцем віаско армії РФ під Харковом.  
 
  • «Лапина назначили начальником штаба сухопутных войск»;
  • «вот это поругали, нах*й. Да, теперь будет рассказывать, как он про*рал харьков, бл*дь, да, нах*й?»;
  • «кашники там досрочно, бл*дь, капитанами стали, нах*й, бл*дь, без, бл*дь, экзаменов в академии берут»;
  • «я х*й знает, чё нужно, бл*дь, сказать людям, чтоб, нах*й, они пошли в этот, бл*дь, ну долбо*бизм, нах*й»;
  • «у меня родственник говорит 22 или 24, он говорил, тыщи, *бать,  контрактник, да бл*дь их в такси заработать в три раза больше можно»;
  • «один, бл*дь, может быть геройское что-то натворил, нах*й, *пти, бл*дь, а 9, нах*й, бл*дь, потому что он там, где-то, нах*й, был».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив перехоплення у якому солдат окупаційної армії говорить про підготовку до можливого наступу у лютому.
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, харьков, харків, україна
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