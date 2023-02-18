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18.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується сильний сніг, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -11°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -5°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 62%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -4°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Дивилися, який сьогодні день: якщо мороз, то весна прийде рано і буде теплою.
  • 18 лютого вже немає снігу, літо буде посушливим.
  • Якщо 18 лютого вдарить мороз, літо буде спекотним.
  • Якщо вже тепло, то зима скінчилася.
  • На вулиці стоїть морозна погода – літо без дощів.

Тэги:  прогноз погоди, харьков, харків
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