Прогноз погоди у Харкові на 18 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується сильний сніг, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -11°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -5°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 62%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -4°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.
Багато що у вас може виходити як би само собою. Справи будуть вдаватися, завдання та проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується сильний сніг, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
Щорічно 18 лютого відзначається День батарейки.
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