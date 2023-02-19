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19.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Чим тепліше цього дня, тим холодніше буде березень.
  • Якщо птахи вибирають для відпочинку верхівки дерев – це до швидкого потепління.
  • Якщо мороз міцнішає – весна буде бурхливою, а літо спекотним.
  • Відлига цього дня – на поганий удой у корів.
  • Якщо 19 лютого буде мінусова температура, варто чекати на спекотне літо.
  • Червоний вогонь у печі — на мороз, білий — на відлигу.
  • Сильний сніг вночі і вдосвіта при слабкому вітрі віщує сонячну денну погоду.
  • Сніг іде, як крупа — чекай на тиждень морозу.
  • Якщо сніг гне гілки, урожай буде рясним.

Тэги:  прогноз погоди, харьков, харків
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