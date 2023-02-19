Прогноз погоди у Харкові на 19 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Приготуйтеся до того, що вам все буде справа. Постарайтеся стримувати бажання повчати, інакше засмутите і себе, і інших.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
19 лютого відзначається День Державного Герба України.
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