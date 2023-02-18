18.02.2023 21:19 Дмитро Колонєй
Нові обов'язки водіїв: в Україні змінять правила перевезення тварин
В Верховній Раді Україні розглядатимуть новий законопроект.
Нові обов'язки водіїв: в Україні змінять правила перевезення тварин
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на портал Верховної Ради України, у парламенті зареєстровано законопроект №9016, яким народні обранці збираються встновити відповідальність за порушення правил перевезення тварин у транспортних засобах.
☝???? Пропонується зобов'язати водіїв здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотриманню водієм правил дорожнього руху.
Пинципи, якими повинен керуватися шофер іх твариною під час автомобільних поїздок
-
забезпечення комфорту для тварини і водночас безпеки для пасажирів;
-
уникнення впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;
-
вибір спеціальних засобів для перевезення, що відповідають стандартам безпеки;
-
розташування та фіксація місця перевезення тварини поза межами переднього сидіння;
-
надійне кріплення будь-яких засобів для перевезення тварини;
-
дотримання законодавства про транспортування тварин всередині країни та поза її межами.
Законопроектом також внесуть зміни до статті 16 ЗУ «Про дорожній рух» та передбачать, що водій зобов’язаний «здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотримання правил дорожнього руху».
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0