18.02.2023 21:19 Дмитро Колонєй

Нові обов'язки водіїв: в Україні змінять правила перевезення тварин

В Верховній Раді Україні розглядатимуть новий законопроект.



Нові обов'язки водіїв: в Україні змінять правила перевезення тварин



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на портал Верховної Ради України, у парламенті зареєстровано законопроект №9016, яким народні обранці збираються встновити відповідальність за порушення правил перевезення тварин у транспортних засобах.

☝???? Пропонується зобов'язати водіїв здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотриманню водієм правил дорожнього руху.

Пинципи, якими повинен керуватися шофер іх твариною під час автомобільних поїздок

забезпечення комфорту для тварини і водночас безпеки для пасажирів;

уникнення впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;

вибір спеціальних засобів для перевезення, що відповідають стандартам безпеки;

розташування та фіксація місця перевезення тварини поза межами переднього сидіння;

надійне кріплення будь-яких засобів для перевезення тварини;

дотримання законодавства про транспортування тварин всередині країни та поза її межами.

Законопроектом також внесуть зміни до статті 16 ЗУ «Про дорожній рух» та передбачать, що водій зобов’язаний «здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотримання правил дорожнього руху».



