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18.02.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Нові обов'язки водіїв: в Україні змінять правила перевезення тварин

В Верховній Раді Україні розглядатимуть новий законопроект.


Нові обов'язки водіїв: в Україні змінять правила перевезення тварин
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на портал Верховної Ради України, у парламенті  зареєстровано законопроект №9016, яким народні обранці збираються встновити відповідальність за порушення правил перевезення тварин у транспортних засобах.
 
☝???? Пропонується зобов'язати водіїв здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотриманню водієм правил дорожнього руху.
 

Пинципи, якими повинен керуватися шофер іх твариною під час автомобільних поїздок

  • забезпечення комфорту для тварини і водночас безпеки для пасажирів;
  • уникнення впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;
  • вибір спеціальних засобів для перевезення, що відповідають стандартам безпеки;
  • розташування та фіксація місця перевезення тварини поза межами переднього сидіння;
  • надійне кріплення будь-яких засобів для перевезення тварини;
  • дотримання законодавства про транспортування тварин всередині країни та поза її межами.
 
Законопроектом також внесуть зміни до статті 16 ЗУ «Про дорожній рух» та передбачать, що водій зобов’язаний «здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотримання правил дорожнього руху».

Источник:   Верховна Рада
 Тэги:  дорога, пдр, тварини
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