Загарбники воюють під наркотиками та чекають на наступальну операцію (відео)
Про це свідчить перехопленя воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленій розмові солдати окупаційної армії обмірковуют таємничу для обох наступальну операцію "Возмездие", яка у них попереду.
Вони фактично нічого не знають: «никто нифига не знает, что, как, куди, вообще ноль», крмі того, що а словами окупанта, операція «возмєздіє» передбачає посилений наступ: 600 чоловік, декілька загонів, та що при цьому вдасться отримати відпустку у травні, коли все, за іх словами, закінчиться перемірієм.
зі штабу повідомили, що відпустки почнуться у квітні, при цьому говорячи, що російські війська сильно йдуть вперед й зміщують українські позиції;
«о перемирии будет речь…скорее всего до мая…типа в мае закончится»;
«ну здесь это, с нашего полка с мцб раздолбали шибко, 200-х, 300-х много, 8-ю роту раздолюили, у них заворуха была. Эти резко встали и пошли, они же все под наркотиками».