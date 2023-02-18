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18.02.2023  20:28   Дмитро Колонєй

Загарбники воюють під наркотиками та чекають на наступальну операцію (відео)

Про це свідчить перехопленя воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленій розмові солдати окупаційної армії обмірковуют таємничу для обох наступальну операцію "Возмездие", яка у них попереду.
 
Вони фактично нічого не знають: «никто нифига не знает, что, как, куди, вообще ноль», крмі того, що  а словами окупанта, операція «возмєздіє» передбачає посилений наступ: 600 чоловік, декілька загонів, та що при цьому вдасться отримати відпустку у травні, коли все, за іх словами, закінчиться перемірієм.
     
  • зі штабу повідомили, що відпустки почнуться у квітні, при цьому говорячи, що російські війська сильно йдуть вперед й зміщують українські позиції;
  • «о перемирии будет речь…скорее всего до мая…типа в мае закончится»;
  • «ну здесь это, с нашего полка с мцб раздолбали шибко, 200-х, 300-х много, 8-ю роту раздолюили, у них заворуха была. Эти резко встали и пошли, они же все под наркотиками».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив перехоплення у якому солдат окупаційної армії говорить про підготовку до можливого наступу у лютому.
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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