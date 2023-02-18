Загарбники воюють під наркотиками та чекають на наступальну операцію (відео)

18.02.2023 20:28 Дмитро Колонєй

Про це свідчить перехопленя воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, у перехопленій розмові солдати окупаційної армії обмірковуют таємничу для обох наступальну операцію "Возмездие", яка у них попереду.

Вони фактично нічого не знають: «никто нифига не знает, что, как, куди, вообще ноль», крмі того, що а словами окупанта, операція «возмєздіє» передбачає посилений наступ: 600 чоловік, декілька загонів, та що при цьому вдасться отримати відпустку у травні, коли все, за іх словами, закінчиться перемірієм.