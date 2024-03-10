10.03.2024 08:34 Дмитро Колонєй

На Харківщині рятувальники загасили чотири пожежі, спричинені обстрілами

Оперативна обстановка на Харківщині на 10 березня 2024 року від ДСНС.



На Харківщині рятувальники загасили чотири пожежі, спричинені обстрілами



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 09 по 10 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснено 85 оперативних виїздів, з яких:

73 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

4 – на допомогу населенню;

8 – інші виїзди.

В результаті обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі, наслідки яких ліквідували рятувальники.

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У с. Нечволодівка Куп'янського району горіли трансформатор та трава, у м. Вовчанськ — торговельний павільйон, у с. Липці Харківського району — трава на відкритій території та у м. Богодухів — автівка.

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 62 пожежі у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 50 га сухої рослинності.

Так, на одній з таких пожеж, що сталася у с. Слатине Харківського району в результаті випалювання місцевими мешканцями чагарників, вогонь перекинувся на приватний сектор. В результаті людської недбалості згоріли: покинутий будинок, господарча споруда, теплиця та суха трава на площі понад 2га. На пожежі постраждав чоловік 1962р.н., який намагався самотужки загасити пожежу. З опіками обличчя та рук його було госпіталізовано до лікарні. До ліквідації пожежі було залучено 3 підрозділи ДСНС.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 24 одиниці вибухонебезпечних предметів.