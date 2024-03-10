10.03.2024 08:09

Загарбники скинули бомби на два селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація:

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гранів, Синьківка Харківської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 березня 2024 року.