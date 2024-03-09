09.03.2024 21:06

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гранів та Синьківка.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько понад 15 населених пунктів, зокрема:

Амбарне;

Берестове;

Бочкове;

Бударки;

Вовчанськ;

Гатище;

Гур'їв Козачок;

Дворічна;

Іванівка;

Петропавлівка;

Синьківка.

На Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.



На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 березня 2024 року.