Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гранів та Синьківка.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько понад 15 населених пунктів, зокрема:
На Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 березня 2024 року.
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