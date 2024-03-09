09.03.2024 20:01 Рита Парфенова

У Харкові врятували собаку, який провалився під лід

9 березня рятувальна служба ДСНС в Харкові здійснила успішну операцію з порятунку собаки, яка опинилася під льодом.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області. Інцидент трапився на Олексіївському водосховищі у місті Харкові.

Під час прогулянки вздовж берега водосховища пес вирішив побігти по льоду та нещасно провалився у крижаний пролом. Підліток, який прогулювався з твариною, негайно викликав допомогу, розуміючи, що самотужки допомогти собаці не зможе.

Бійці ДСНС оперативно відреагували на виклик та прибули до місця події. Виявилося, що собака опинився у воді за тридцять метрів від берега. Рятувальники не втратили часу і вирішили дістатися до тварини за допомогою човна. Після успішної операції вони витягли наляканого песика з води та доставили його до берега, де зустрів його щасливий господар.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на водосховищі у Старому Салтові провалився під тонку кригу та потонув рибалка.