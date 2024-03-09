Сили оборони відбили три атаки ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської області:
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 березня 2024 року.
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Фінансові питання стають важливими, але не варто ухвалювати важливих рішень, а лише проаналізувати ситуацію.
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Щорічно у другу суботу березня відзначається День землевпорядника України.
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