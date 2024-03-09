09.03.2024 08:18 Рита Парфенова

Сили оборони відбили три атаки ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення .

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської області:

Вовчанськ,

Синьківка,

Табаївка,

Берестове.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 березня 2024 року.