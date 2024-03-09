09.03.2024 07:30 Рита Парфенова

9 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно у другу суботу березня відзначається День землевпорядника України.





Це свято започатковано у 1999 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи Державного комітету України із земельних ресурсів (Держкомзему) та Спілки землевпорядників України з урахуванням значного внеску землевпорядників у проведення реформ в Україні, забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів.



В Україні професія землевпорядника завжди мала повагу, бо вона присвячена безцінному скарбу країни – її землі. Землевпорядники стежать за тим, щоб земля використовувалася раціонально та ефективно. Від їхнього професіоналізму залежить, наскільки по-господарськи використовується земля, в якому стані вона буде передана нащадкам.

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День народження Тараса Шевченко відзначають тисячі шанувальників творчоДсті поета, філософа та просвітителя.

Щорічно «Шевченківські дні» проходять по всій країні 9 березня, у день народження поета, та 10 березня, у день його смерті.



Традиційно святкові заходи розпочинаються вранці із покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку.



А під час святкування 200-річного ювілею поета, 2014 року, День народження Тараса Шевченка було внесено до календаря знаменних та пам'ятних дат ЮНЕСКО для святкування у всьому світі.



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Поки Україна проводить Шевченківські дні, світ відзначає Всесвітній день діджея.



Слово ді-джей, як відомо, є абревіатурою англійського DJ (іноді зустрічається написання deejay) – disc jockey (диск-жокей) – і визначає професію людини, яка вибирає та програє для аудиторії записану музику.



Всесвітній день ді-джея — це, скоріше, не офіційне свято, а важлива благодійна акція, яка проводиться з 2002 року від імені Міжнародної клубної індустрії.



Щороку 9 березня в рамках Всесвітнього дня діджея по всьому світу проходить благодійна акція на допомогу дитячим організаціям. Ініціаторами заходу виступають фонд World DJ Fund та організація Nordoff Robbins Music Therapy, яка використовує музику для лікування дітей та дорослих.



Весь прибуток, отриманий ді-джеями, клубами, радіостанціями в цей день спрямовується в різні міжнародні дитячі фонди та установи.



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9 березня відзначається День людей, які нестандартно мислять. Якби всі просто сприймали речі такими, якими вони є, в світі ніколи не було б ніяких інновацій або поліпшень.



Прикладів нестандартних людей, імена яких назавжди увійшли в історію, чимало. Досить згадати Архімеда, Аристотеля, Леонардо да Вінчі, Альберта Ейнштейна, Миколу Коперника, Джордано Бруно, Галілео Галілея, Христофора Колумба, Фернана Магеллана, Вольфганга Амадея Моцарта, Наполеона, Ніколая Константа, Вольтера Константа. Кожен із них, вийшовши за звичні рамки та правила, дав поштовх подальшому розвитку науки і техніки, художньої культури, музики тощо.



Ініціатори святкування Дня нестандартно мислячих людей пропонують кожному спробувати зробити цього дня будь-яку найпростішу дію незвичайним або незвичним для себе способом.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять 40 мучеників Севастійських. За українським обрядовим календарем сьогодні – Сорок мучеників, або Сорок Сороків.



Саме з цього дня починається справжня весна, тому матері випікають з тіста печиво у формі жайворонків чи голубів та роздають його своїм дітям, щоб вони викликали птахів із теплих країв.



Особливо шановний день сорок, а птах сорока вважається іменинницею.



Дівчата мають приготувати для своїх коханих сорок вареників (тільки пісних), учні приносять до школи сорок бубликів свого вчителя.



У молоді цього дня були свої забави та ігри. Вони збиралися на танці. Спочатку дівчата виконували обряд замикання зими та розмикання весни. Вони розривали сорок мотузок чи розламували сорок паличок. Ця дія, на думку наших предків, розривала пута злих духів, що сковували землю взимку, та сприяла настанню весни. Потім починалися масові гуляння.



За Юліанським календарем, 9 березня православна церква відзначає день Набуття глави Іоанна Предтечі. У народі цей день називають Набуття, Іванов день, набуття глави Іоанна Предтечі.



Наші предки пов'язували слово набуття з поведінкою птахів: частина з них приступає до зведення гнізд (набуває гніздо), інші зносять перші яйця (набувають яйце), треті починають висиджувати пташенят (набувають потомство). Люди вважали, що птахи повертаються з теплих країв за покликом духа Іоана Предтечі.



З цього дня для птахів робили березові шпаківні. Якщо птахи заселяли будиночки - це було хорошою прикметою. Однак не всім птахам раділи. Ворон в цей день не жалували, а їх появу біля будинку пов'язували з хворобою домочадців.



Вважалося, що в цей день дуже успішна рибалка, тому рибалки відправлялися на річки. Цей день вважали сприятливим для лікування алкоголізму.

Що не можна робити 9 березня

Цього дня заборонено брати до рук ніж та будь-які гострі предмети.

Варто відмовитися від поїдання фруктів та овочів округлої форми, оскільки вони асоціюються з головою Іоанна Предтечі.

Також не радять влаштовувати вечірки та голосно співати.

Також цього дня

У 1074 році Папа Римський Григорій VII відлучив від церкви всіх священиків, що одружилися.



1454 – народився Амеріго Веспуччі, флорентійський мореплавець, на честь якого названа Америка.



1500 – іспанська експедиція під командуванням Кабрала вирушила до Індії, на шляху відкривши землі Бразилії.



1611 – спостерігаючи схід у телескоп, Йоган Фабриціус вперше виявляє плями на Сонці.



1776 – у Лондоні вийшла книга Адама Сміта «Дослідження про природу та причини багатства народів». Книжка започаткувала політекономії.



1814 – народився Тарас Григорович Шевченко – український поет, класик та гордість всього народу, чий вплив на національну культуру залишається значним досі.



1822 – Чарльз Грем із Нью-Йорка отримав патент на штучні зуби.



1858 – у Філадельфії (США) запатентовано першу вуличну поштову скриньку.



1930 – у Києві розпочався відкритий судовий процес над представниками української інтелігенції, які звинувачуються у створенні «Спілки визволення України».



1933 – у США скасовано золотий стандарт.



1943 – народився Роберт Фішер, 11-й чемпіон світу з шахів.



1955 – народилася Орнелла Муті (Франческа Романа Ровеллі), італійська кіноактриса, упокорювальниця норовливих.



1959 – у Нью-Йорку на торговому ярмарку вперше продемонстрували ляльку Барбі. Лише першого року продажі досягли 350 тисяч.



1964 – народилася Жюльєт Бінош, французька актриса («Шоколад», «Англійський пацієнт», «Три кольори: Синій», «Коханці з Нового мосту»).



1977 – у США та Канаді заборонено використання сахарину в їжі та медикаментах.



1987 – ірландський гурт «U2» випустив свій найвідоміший альбом «The Joshua Tree». Його CD-версія стала першим альбомом, проданим тиражем понад мільйон екземплярів.



1990 – у Берліні розпочалися переговори про об'єднання Німеччини.



2011 – шатл «Діскавері» завершив свою 27-річну кар'єру, зробивши успішне останнє приземлення у космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Микола, Михайло, Наталя, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Ян.

за Юліанським календарем: Іван, Іларіон, Ян.