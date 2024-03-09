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09.03.2024  08:45   Рита Парфенова

Рятувальники загасили одну пожежу внаслідок обстрілів й майже чотири десятки підпалів сухостою

Протягом доби з 8 по 9 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС винокували службові обов’язки в умовах воєнного часу.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, рятувальні підрозділи ДСНС загасили одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами на Харківщині.

У понеділок, 8 березня, близько 11:00 години, ворог здійснив удари по житловому сектору та освітнім закладам у місті Вовчанськ Харківської області. Унаслідок обстрілу виникла пожежа на першому поверсі двоповерхового будинку дитсадка, площа якої склала 50 квадратних метрів. Інші ворожі снаряди потрапили у житлові будинки, господарчі споруди та ще один навчальний заклад. Рятувальники перевірили усі пошкоджені споруди, але жертв та постраждалих не виявлено. У ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь 2 одиниці техніки ДСНС та 11 рятувальників. Під час повернення до свого підрозділу після ліквідації пожежі, пожежно-рятувальний автомобіль був прицільно атакований ворожим безпілотником. На щастя, особовий склад не постраждав.

Загалом протягом доби рятувальниками здійснено 61 оперативний виїзд, з яких:

  • 47 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виїзди.

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 36 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 22 га сухої рослинності.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 березня 2024 року.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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