Рятувальники загасили одну пожежу внаслідок обстрілів й майже чотири десятки підпалів сухостою

Протягом доби з 8 по 9 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС винокували службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, рятувальні підрозділи ДСНС загасили одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами на Харківщині.
Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 36 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 22 га сухої рослинності.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 березня 2024 року.
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