Рятувальники загасили одну пожежу внаслідок обстрілів й майже чотири десятки підпалів сухостою

У понеділок, 8 березня, близько 11:00 години, ворог здійснив удари по житловому сектору та освітнім закладам у місті Вовчанськ Харківської області. Унаслідок обстрілу виникла пожежа на першому поверсі двоповерхового будинку дитсадка, площа якої склала 50 квадратних метрів. Інші ворожі снаряди потрапили у житлові будинки, господарчі споруди та ще один навчальний заклад. Рятувальники перевірили усі пошкоджені споруди, але жертв та постраждалих не виявлено. У ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь 2 одиниці техніки ДСНС та 11 рятувальників. Під час повернення до свого підрозділу після ліквідації пожежі, пожежно-рятувальний автомобіль був прицільно атакований ворожим безпілотником. На щастя, особовий склад не постраждав.

Загалом протягом доби рятувальниками здійснено 61 оперативний виїзд, з яких: