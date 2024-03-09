Протягом доби ворог п'ять разів обстрілював Вовчанськ, – ХОВА

Повідомляється, що 8 березня о 11:20 у м. Вовчанськ ворог наніс удари по житловому сектору та освітнім закладам. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Пошкоджені також приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу. Під час повернення з ліквідації пожежі пожежний автомобіль потрапив під обстріл з ворожого безпілотника. Шість осіб, які були в автомобілі, не постраждали.

О 12:10 внаслідок повторного обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 13:30 у м. Вовчанськ військами РФ здійснено обстріл з використанням безпілотника. Пошкоджено службовий поліцейський автомобіль.

О 15:45 у м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка.

9 березня о 1:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватне домоволодіння. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Загалом за останні 24 години близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема Кругляківка, Красне, Козача Лопань, Вовчанськ, Нескучне та інші, зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога. Також авіаудари були нанесені по населених пунктах Вовчанськ, Синьківка, Табаївка, Берестове.