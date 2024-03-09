    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Протягом доби ворог п'ять разів обстрілював Вовчанськ, – ХОВА
09.03.2024  09:26   Рита Парфенова

Протягом доби ворог п'ять разів обстрілював Вовчанськ, – ХОВА

Протягом доби з 8 по 9 березня 2024 року місто Вовчанськ на Харківщині перебувало під постійними обстрілами з боку військових рф.

обстріл вовчанськ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що 8 березня о 11:20 у м. Вовчанськ ворог наніс удари по житловому сектору та освітнім закладам. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Пошкоджені також приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу. Під час повернення з ліквідації пожежі пожежний автомобіль потрапив під обстріл з ворожого безпілотника. Шість осіб, які були в автомобілі, не постраждали.

О 12:10 внаслідок повторного обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 13:30 у м. Вовчанськ військами РФ здійснено обстріл з використанням безпілотника. Пошкоджено службовий поліцейський автомобіль.

О 15:45 у м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка.

9 березня о 1:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватне домоволодіння. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Загалом за останні 24 години близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема Кругляківка, Красне, Козача Лопань, Вовчанськ, Нескучне та інші, зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога. Також авіаудари були нанесені по населених пунктах Вовчанськ, Синьківка, Табаївка, Берестове.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 березня 2024 року.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.03 Надзвичайні події Через ворожі обстріли загинуло подружжя: ситуація на Харківщині на ранок 9 березня 08.03 Надзвичайні події Слідчі зібрали докази обстрілу Куп'янська, під час якого загинули люди (фото) 08.03 Надзвичайні події Обстріли військових рф забрали життя трьох цивільних, є поранені: ситуація на Харківщині на ранок 8 березня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 