09.03.2024 09:52 Рита Парфенова

Через ворожі обстріли загинуло подружжя: ситуація на Харківщині на ранок 9 березня

Минулої доби армія рф обстрілювала з артилерії та мінометів, завдала авіаударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинули цивільні громадяни.



Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

у місті Вовчанськ тривалий час обстрілював ворог з різних видів озброєння. Внаслідок цього загинуло подружжя, а також пошкоджено дитячий садок, багатоквартирний будинок, шість приватних будинків, надвірні будівлі та автомобілі;

у селі Хотімля Чугуївського району пошкоджено два приватні будинки, господарчу споруду та гараж внаслідок обстрілу БПЛА;

у селі Кругляківка Куп'янського району ворожі снаряди влучили за межі населеного пункту;

у селі Хатнє Куп'янського району внаслідок авіаудару керованою авіабомбою утворилися вирви, а також пошкоджені будинки;

у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу.

Упродовж доби слідчі, криміналісти, та вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян, збирали речові докази та опитували свідків та постраждалих.



Поліцейські Харківщини провели огляди місць подій, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією РФ.



З початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про майже 18660 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 березня 2024 року.