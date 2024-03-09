Через ворожі обстріли загинуло подружжя: ситуація на Харківщині на ранок 9 березня

Минулої доби армія рф обстрілювала з артилерії та мінометів, завдала авіаударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинули цивільні громадяни.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Упродовж доби слідчі, криміналісти, та вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян, збирали речові докази та опитували свідків та постраждалих.
Поліцейські Харківщини провели огляди місць подій, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією РФ.
З початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про майже 18660 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 березня 2024 року.
Комментариев: 0
Фінансові питання стають важливими, але не варто ухвалювати важливих рішень, а лише проаналізувати ситуацію.
У Харкові весь день буде хмарним, без опадів.
Щорічно у другу суботу березня відзначається День землевпорядника України.
влажность:
давление:
ветер: