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09.03.2024  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо домашню сирну каву

Нетривіальний рецепт популярного напою.

Як приготувати домашню сирну каву
 
Як пише РЕДПОСТ, для цього рецепту можна взяти будь-який досить м'який вид сиру: від маскарпоне чи рикотти до вершкового або плавленого.
 
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Сирна кава

 

Продукти:

 

  • 2 ч. л. меленої кави,
  • 100 мл води
  • 50 мл 10% вершків,
  • 50 г вершкового або іншого сиру,
  • 0,5 ч.л. цукрової пудри,
  • 1 щіпка солі.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Зварити мелену каву з водою
  2. Дати йому 1 хвилину настоятися
  3. Процідити.
  4. Блендером збити гарячі вершки, сир, сіль та цукрову пудру.
  5. Влий туди каву
  6. Знову збити
  7. Розлити напій по чашках.
Тэги:  рецепт, кава, сир
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