09.03.2024 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо домашню сирну каву
Нетривіальний рецепт популярного напою.
Як пише РЕДПОСТ
, для цього рецепту можна взяти будь-який досить м'який вид сиру: від маскарпоне чи рикотти до вершкового або плавленого.
Сирна кава
Продукти:
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2 ч. л. меленої кави,
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100 мл води
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50 мл 10% вершків,
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50 г вершкового або іншого сиру,
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0,5 ч.л. цукрової пудри,
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1 щіпка солі.
Покроковий рецепт приготування
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Зварити мелену каву з водою
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Дати йому 1 хвилину настоятися
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Процідити.
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Блендером збити гарячі вершки, сир, сіль та цукрову пудру.
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Влий туди каву
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Знову збити
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Розлити напій по чашках.
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