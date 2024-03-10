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10.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 березня

Увечері хмари, що панували в небі у Харкові весь день, зникнуть. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 березня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий мокрий сніг з дощем.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3º морозу, вдень 2–4º тепла.

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Народні прикмети

  • Погоду передбачають птахи: синиця заспівала – тепло ворожить.
  • Якщо ворони каркають голосніше, ніж зазвичай, то літо буде дощовим.
  • Набухають бруньки – весну чують.
  • Якщо випав сніг, то тиждень перед Великоднем буде холодним і дощовим.
  • З цього дня відбувається перехід середньої температури повітря через 0 градусів. Це вважається часом появи проталин.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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