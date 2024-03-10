Прогноз погоди у Харкові на 10 березня

Увечері хмари, що панували в небі у Харкові весь день, зникнуть. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 березня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий мокрий сніг з дощем.
Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3º морозу, вдень 2–4º тепла.
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Душевна рівновага та спілкування з близькими допоможуть насолодитися спокійним днем та отримати позитивні емоції.
Увечері хмари, що панували в небі у Харкові весь день, зникнуть. Без опадів.
10 березня проводиться День перевірки батарейок.
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