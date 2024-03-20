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20.03.2024  08:32   Рита Парфенова

Окупанти скинули авіабомби на прикордонне селище Харківщини

Вранці 20 березня військові рф знову здійснили авіабомбардування селища Козача Лопань.

козача лопань
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка, близько четвертої години ранку російські окупанти скинули на селище Козача Лопань два КАБи.

В результаті бомбардувань середньої тяжкості поранення отримав місцевий житель, народжений у 1967 році. Зараз він перебуває у лікарні, його стан стабільний.

Також пошкодження отримали приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автодорога та лінії електропередач.

Наразі оперативні служби займаються ліквідацією наслідків цієї ворожої атаки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 березня 2024 року.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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