20.03.2024 08:54 Рита Парфенова
Ворог завдавав ракетних та авіаційних ударів по Харківщині: ситуація на Харківщині на ранок 20 березня
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.
Фото: Поліція Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ворог гатив по населених пунктах з артилерії та мінометів, завдав ударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів є поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура.
Зафіксовані руйнування:
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село Одноробівка Золочівської громади. 19 березня близько 01:30 год окупанти здійснили обстріл села з РСЗО Град, а о 02:00 ворог завдав мінометних ударів. Внаслідок обстрілів пошкодження отримали приватні будинки та господарчі споруди, які й раніше мали руйнування, енергомережі.
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селище Козача Лопань Харківського району. 19 березня о 8:30 внаслідок обстрілу керованою авіаційною бомбою пошкоджено два приватні житлові будинки, господарчі споруди, автівка. Інформація про постраждалих не надходила. 20 березня о 03:45 військові рф здійснили авіаудари по селищу двома керованими авіабомбами. Поранення отримав 56-річний цивільний чоловік. З множинними уламковими пораненнями його доставили в лікарню. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі.
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село Мокра Рокитна Харківського району. 19 березня о 16:42 військові рф вдарили ракетою Х-59 по Нововодолазькій територіальній громаді. Пошкоджено майно приватного підприємства. Потерпілих та загиблих немає.
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місто Куп’янськ. 19 березня близько 17:35 касетними суббоєприпасами з РСЗВ "Ураган" військові рф обстріляли місто. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі, автомобілі поліції. Поранено поліцейського.
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