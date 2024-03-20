На місці ракетного удару по Харкову – велика пожежа, є постраждалі

Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
«Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі. Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці «прильоту» дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – написав він у своєму телеграм-каналі.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 березня близько першої години дня військові рф завдали ракетного удару по Харкову.
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Наповнений різноманітними емоціями день може позначитися на настрої, проте варто пам'ятати, що ці емоції скоріше поверхневі, ніж глибокі, і не слід зациклюватися ними; можливі тертя у спілкуванні, і найкращим рішенням буде переключити увагу на щось інше, щоб проблеми вирішились.
Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
Як завжди, День весняного рівнодення супербагатий на свята міжнародного масштабу.
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