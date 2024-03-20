20.03.2024 13:43 Рита Парфенова

На місці ракетного удару по Харкову – велика пожежа, є постраждалі

Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

«Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі. Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці «прильоту» дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 березня близько першої години дня військові рф завдали ракетного удару по Харкову.