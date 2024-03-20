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20.03.2024  14:05   

Наразі відомо про пʼятьох постраждалих від прильоту - Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив попередні дані про удар ворога по Харкову


Наразі відомо про пʼятьох постраждалих від прильоту - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що наразі відомо про пʼятьох постраждалих.

"Двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі і вирішують питання направлення до лікарні. Утім пошукова робота продовжується, як і гасіння пожежі."

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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