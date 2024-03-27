27.03.2024 17:17

Ворог вперше з 2022 року завдав по Харкову удари авіабомбами

Подробиці авіаудару окупантів по Харкову від поліції.



Ворог вперше з 2022 року завдав по Харкову удари авіабомбами



Як повідомляє РЕДПОСТ, як поінформвав Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції під ударом Шевченківський район, за інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Маємо два прильоти - перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків.

Станом на зараз знаємо про одного загиблого чоловіка, під час удару він перебував на вулиці, біля будинку.

На місці працюють всі служби, розпочалася рятувальна операція.

Авіацію для удару по житловим кварталам Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час.

Також, очиотник слідчого управління заернувся до містян з приводу ігнорування сигналів тривог.

"Я знаю - всі звикли до сигналу повітряної тривоги. Мало хто реагує на нього та ховається в укриття. Але я не втомлюся попереджати - ворог використає і це. Нині застосовує важче озброєння по місту. Тому закликаю - бережіть своє життя та життя дітей і близьких. Зважайте на можливість повторних ударів".