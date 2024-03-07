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07.03.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Харківські борці стали чемпіонами та призерами чемпіонату України

Збірна Харківської області успішно виступила на змаганнях в Ужгороді.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, спортсмени Харківщини вибороли медалі чемпіонату України U-15 з греко-римської та вільної боротьби, який відбувся з 2 по 5 березня 2024 року в Ужгороді. Збірна Харківської області здобула 1 золоту та 5 бронзових медалей.
 
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  • Чемпіоном України в боротьбі греко-римським стилем у вазі до 75 кг став Назар Байстрюченко, здолав у фіналі Миколу Тиводаря з Закарпатської області.
  • Бронзовими призерами чемпіонату з греко-римської боротьби стали: Тихон Кузнецов (вагова категорія до 44 кг) та Максим Макаров (вагова категорія до 52 кг).
  • В боротьбі вільним стилем на рахунку харківських спортсменів були три бронзові нагороди. Їх володарями стали: Ілля Кирияненко (вагова категорія до 52 кг), Іван Голубоцький (вагова категорія до 62 кг) та Гліб Набока (вагова категорія до 68 кг).
 
Ці змаганнях були відбірковими до чемпіонату Європи U-15, який в травні цього року відбудеться у Греції.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, боротьба
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