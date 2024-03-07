07.03.2024 20:41 Дмитро Колонєй
У Газмережах нагадали, як мешканцям Харкова зручно сплатити послугу
Оплатити розподіл газу жителі Харкова можуть швидко та без черг.
my.grmu.com.ua
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська філія "Газмережі" нагадує
, що розрахунки за березень варто переглянути та зручно сплатити у своєму Особистому кабінеті
.
Як перевірити рахунки ?
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Перейдіть у свій Особистий кабінет.
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Натисніть: Головна → Історія розрахунків → Отримати рахунок
Оплатити за послугу розподілу газу можна онлайн швидко та без черг
Як це зробити
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Особистий кабінет;
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Онлайн застосунки банків «Приват24» та «Ощад»;
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Каси діючих банківських установ;
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Відділення «Укрпошти»;
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Платіжні системи EasyPay.
При оплаті не забувайте вказати ПІБ, особовий рахунок у форматі 131ХХХХХХХ, та адресу домоволодіння.
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