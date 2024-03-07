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07.03.2024  20:41   Дмитро Колонєй

У Газмережах нагадали, як мешканцям Харкова зручно сплатити послугу

Оплатити розподіл газу жителі Харкова можуть швидко та без черг.


my.grmu.com.ua
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська філія "Газмережі" нагадує, що  розрахунки за березень варто переглянути та зручно сплатити у своєму Особистому кабінеті.
 
Як перевірити рахунки ?
 
  • Перейдіть у свій Особистий кабінет.
  • Натисніть: Головна → Історія розрахунків → Отримати рахунок
 
Оплатити за послугу розподілу газу можна онлайн швидко та без черг
 
Як це зробити 
 
  • Особистий кабінет;  
  • Онлайн застосунки банків «Приват24» та «Ощад»; 
  • Каси діючих банківських установ; 
  • Відділення «Укрпошти»; 
  • Платіжні системи EasyPay.
 
При оплаті не забувайте вказати ПІБ, особовий рахунок у форматі 131ХХХХХХХ, та адресу домоволодіння.
 
Тэги:  порада, газ, харків
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