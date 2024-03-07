07.03.2024 20:41 Дмитро Колонєй

У Газмережах нагадали, як мешканцям Харкова зручно сплатити послугу

Оплатити розподіл газу жителі Харкова можуть швидко та без черг.



my.grmu.com.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська філія "Газмережі" нагадує , що розрахунки за березень варто переглянути та зручно сплатити у своєму Особистому кабінеті

Як перевірити рахунки ?

Перейдіть у свій Особистий кабінет.

Натисніть: Головна → Історія розрахунків → Отримати рахунок

Оплатити за послугу розподілу газу можна онлайн швидко та без черг

Як це зробити

Особистий кабінет;

Онлайн застосунки банків «Приват24» та «Ощад»;

Каси діючих банківських установ;

Відділення «Укрпошти»;

Платіжні системи EasyPay.

При оплаті не забувайте вказати ПІБ, особовий рахунок у форматі 131ХХХХХХХ, та адресу домоволодіння.