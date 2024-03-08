08.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 березня

Небо у Харкові вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° морозу, вдень 4 - 6° тепла.

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Народні прикмети

З 8 по 15 березня не виключене повернення холодів: "Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс усідається". Зима поступається місцем весні.

Якщо у цей день голосно цокотять сороки, значить чекайте на гостей або хороші новини.

Туман віщує дощове літо.

Посуд цього дня б’ється до великої вдачі.