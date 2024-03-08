Прогноз погоди у Харкові на 8 березня

Небо у Харкові вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.
Температура повітря: вночі 6 - 8° морозу, вдень 4 - 6° тепла.
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Сьогодні зірки попереджають про тимчасові обмеження та нестачу уваги до здоров'я, але радять бути пильними та уникати ризиків.
Небо у Харкові вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.
За традицією, що давно склалася, перше офіційне свято весни присвячене прекрасній статі, а заснували його... самі жінки.
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