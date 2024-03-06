06.03.2024 20:32

У Харкові пройшли заходи до Міжнародного жіночого дня (фото)

Урочисті заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня сьогодні, 6 березня, провели в Шевченківському, Київському, Слобідському та Індустріальному районах.



Фото: РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов привітав усіх присутніх з прийдешнім святом і подякував за невпинну роботу жінкам, які продовжують працювати в Харкові.

«Це свято весни, квітів, посмішок і гарних емоцій. Хочу подякувати захисницям, волонтерам, рятівницям і лікарям, вчителям, працівницям комунальних підприємств. Завдяки вам наше місто живе! Ви - справжні герої! Бажаю всім гарного настрою, міцного здоров’я, щастя, родинного затишку та якнайскорішої перемоги України, щоб у наших оселях запанував довгоочікуваний мир!» - наголосив Ігор Терехов.



Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея