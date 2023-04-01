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01.04.2023  08:07   Дмитро Колонєй

Ворожим огнем атаковані 12 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині зранку 1 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна ситуація суттєво не змінилася. Вище політичне керівництво Республіки Білорусь продовжує підтримувати російську агресію, забезпечує ворогу повітряний простір та свою територію. Територіальні війська ЗС РФ проходять навчання на білоруських полігонах. При цьому ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Ворог продовжить підтримувати військову присутність у прикордонних районах Курської та Білгородської областей. Протягом минулої доби ворог обстрілював 7 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове, Бударки.
  • На Куп'янському напрямку ворожим вогнем атаковані 5 населених пунктів біля лінії бою: Кам'янка, Фіголівка, Масютівка, Сіньківка, Крохмальне.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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