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01.04.2023  08:47   Дмитро Колонєй

Від ударів окупантів постраждали прикордонні селища Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів - ХОВА

Обстановка у Харківської області на ранок 1 квітня.


Від ударів окупантів постраждали прикордонні селища Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів - ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, минулої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
 
Зокрема, під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без значних руйнувань та постраждалих.
 
Триває гуманітарне розмінування області. За добу посилені піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.
 
На лінії зіткнення наші захисники дають рішучу відсіч усім спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення, знищуючи живу силу і техніку ворога. 
 
 

Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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