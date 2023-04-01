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01.04.2023  09:26   Дмитро Колонєй

Комунальники прибрали сміття та гілки з берегів харківської річки

Де працювали фахівці підприємства розповіли у харківському КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Прибрали сміття та гілки з берегів харківської річки комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», бригади підприємства викнали низку робот по місту:
 
  • прибрали сміття, гілки і дерева, що впали, з ділянки берегової лінії річки Немишля, у районі вул. Велозаводської та пр. Тракторобудівників;
  • виконали ремонт дощоприймальних та оглядових колодязів на вул. Клочківській, вул. Полтавський Шлях, вул. Ромашкіна та вул. Холодногірській;
  • промили ділянки зливостоків та прочистили оглядові колодязі на вул. Благовіщенській, вул. Клочківській та вул. Плеханівській;
  • прочистили дощоприймальні колодязі на вул. Отакара Яроша та вул. 23 Серпня.
 
Всього за попередню добу бригади КВЗК прочистили 120 м зливостоків та поперечних підключень, відремонтували 8 колодязів.
 
Прибрали сміття та гілки з берегів харківської річки комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  харківські комунальники усунули майже два десятки дефектів на мережах.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, зливи, харків
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