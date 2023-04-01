01.04.2023 09:26 Дмитро Колонєй
Комунальники прибрали сміття та гілки з берегів харківської річки
Де працювали фахівці підприємства розповіли у харківському КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», бригади підприємства викнали низку робот по місту:
-
прибрали сміття, гілки і дерева, що впали, з ділянки берегової лінії річки Немишля, у районі вул. Велозаводської та пр. Тракторобудівників;
-
виконали ремонт дощоприймальних та оглядових колодязів на вул. Клочківській, вул. Полтавський Шлях, вул. Ромашкіна та вул. Холодногірській;
-
промили ділянки зливостоків та прочистили оглядові колодязі на вул. Благовіщенській, вул. Клочківській та вул. Плеханівській;
-
прочистили дощоприймальні колодязі на вул. Отакара Яроша та вул. 23 Серпня.
Всього за попередню добу бригади КВЗК прочистили 120 м зливостоків та поперечних підключень, відремонтували 8 колодязів.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0