2 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно у день народження казкаря Ганса Християна Андерсена весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги.
Свято започатковано у 1967 році з ініціативи Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY) з метою підкреслити важливу роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального образу дитини, пропагувати любов до читання та привернути увагу до дитячих книг.
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Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 2007 року. Зазначається, починаючи з 2008 року, щорічно 2 квітня.
Мета цієї дати – підкреслити необхідність допомагати людям, які страждають на невиліковне захворювання, і підвищувати рівень їхнього життя.
Адже чисельність дітей, які страждають на аутизм, висока в усіх регіонах світу і має величезні наслідки для дітей, їхніх сімей, громад та громад.
У 47 році до н. е. Юлій Цезар розбив при Зелі понтійського царя Фарнака, прокоментувавши перемогу так: "Прийшов, побачив, переміг".
1792 – встановлення монетних номіналів грошової системи США (10-, 5- та 2,5-доларових золотих орлів, а також срібного долара, півдолара, 25-, 10- та 5-центових монет).
1805 – народився Ганс Християн Андерсен, датський письменник, поет та казкар.
1834 – народився Фредерік Огюст Бартольді, французький скульптор, автор статуї Свободи.
1840 – народився Еміль Золя, французький письменник.
1912 – лайнер "Титанік" виходить у море для проведення ходових випробувань. Вони відбуваються успішно.
1958 - Ейзенхауер представив законопроект про заснування NASA.
1966 – супутник «Місяць-10» став першим у світі космічним апаратом, що облетів Місяць.
1977 – народився Майкл Фассбендер, ірландський актор німецького походження («Безславні ублюдки», «Сором», «Люди Ікс: Перший клас», «Прометей»).
1978 – на американському телеканалі CBS розпочався показ серіалу "Даллас". Передбачалося створити міні-серіал, який мав йти протягом 5 тижнів, але рейтинг історії сім'ї Юінгів виявився настільки високим, що показ тривав 13 років.
2004 – у Брюсселі сім країн Східної Європи: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія приєдналися до НАТО.
2007 – Президент України Віктор Ющенко підписав указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.
2014 – Вищий суд Австралії офіційно визнав можливість людям визначати свою стать як невизначену.
Анатолія, Василь, Віктор, Євфимія, Іван, Клавдія, Матрона, Микита, Олександра,Параска, Патрикій, Світлана, Севастьян, Сергій, Феодосія, Юліанія.
День сприятливий для будь-яких починань, тому сміливо беріться за те, до чого не знали, як підступитися.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увечері йтиме дрібний дощ.
Щорічно у день народження казкаря Ганса Християна Андерсена весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги.
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