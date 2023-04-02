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02.04.2023  07:30   Рита Парфенова

2 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно у день народження казкаря Ганса Християна Андерсена весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги.

День дитячої книги: події 2 квітня

Свято започатковано у 1967 році з ініціативи Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY) з метою підкреслити важливу роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального образу дитини, пропагувати любов до читання та привернути увагу до дитячих книг.

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Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 2007 року. Зазначається, починаючи з 2008 року, щорічно 2 квітня.

Мета цієї дати – підкреслити необхідність допомагати людям, які страждають на невиліковне захворювання, і підвищувати рівень їхнього життя.

Адже чисельність дітей, які страждають на аутизм, висока в усіх регіонах світу і має величезні наслідки для дітей, їхніх сімей, громад та громад.

Також цього дня

У 47 році до н. е. Юлій Цезар розбив при Зелі понтійського царя Фарнака, прокоментувавши перемогу так: "Прийшов, побачив, переміг".

1792 – встановлення монетних номіналів грошової системи США (10-, 5- та 2,5-доларових золотих орлів, а також срібного долара, півдолара, 25-, 10- та 5-центових монет).

1805 – народився Ганс Християн Андерсен, датський письменник, поет та казкар.

1834 – народився Фредерік Огюст Бартольді, французький скульптор, автор статуї Свободи.

1840 – народився Еміль Золя, французький письменник.

1912 – лайнер "Титанік" виходить у море для проведення ходових випробувань. Вони відбуваються успішно.

1958 - Ейзенхауер представив законопроект про заснування NASA.

1966 – супутник «Місяць-10» став першим у світі космічним апаратом, що облетів Місяць.

1977 – народився Майкл Фассбендер, ірландський актор німецького походження («Безславні ублюдки», «Сором», «Люди Ікс: Перший клас», «Прометей»).

1978 – на американському телеканалі CBS розпочався показ серіалу "Даллас". Передбачалося створити міні-серіал, який мав йти протягом 5 тижнів, але рейтинг історії сім'ї Юінгів виявився настільки високим, що показ тривав 13 років.

2004 – у Брюсселі сім країн Східної Європи: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія приєдналися до НАТО.

2007 – Президент України Віктор Ющенко підписав указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.

2014 – Вищий суд Австралії офіційно визнав можливість людям визначати свою стать як невизначену.

Іменини відзначають:

 Анатолія, Василь, Віктор, Євфимія, Іван, Клавдія, Матрона, Микита, Олександра,Параска, Патрикій, Світлана, Севастьян, Сергій, Феодосія, Юліанія.


Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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