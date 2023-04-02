02.04.2023 07:30 Рита Парфенова

2 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно у день народження казкаря Ганса Християна Андерсена весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги.





Свято започатковано у 1967 році з ініціативи Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY) з метою підкреслити важливу роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального образу дитини, пропагувати любов до читання та привернути увагу до дитячих книг.



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Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 2007 року. Зазначається, починаючи з 2008 року, щорічно 2 квітня.



Мета цієї дати – підкреслити необхідність допомагати людям, які страждають на невиліковне захворювання, і підвищувати рівень їхнього життя.



Адже чисельність дітей, які страждають на аутизм, висока в усіх регіонах світу і має величезні наслідки для дітей, їхніх сімей, громад та громад.

Також цього дня

У 47 році до н. е. Юлій Цезар розбив при Зелі понтійського царя Фарнака, прокоментувавши перемогу так: "Прийшов, побачив, переміг".



1792 – встановлення монетних номіналів грошової системи США (10-, 5- та 2,5-доларових золотих орлів, а також срібного долара, півдолара, 25-, 10- та 5-центових монет).



1805 – народився Ганс Християн Андерсен, датський письменник, поет та казкар.



1834 – народився Фредерік Огюст Бартольді, французький скульптор, автор статуї Свободи.



1840 – народився Еміль Золя, французький письменник.



1912 – лайнер "Титанік" виходить у море для проведення ходових випробувань. Вони відбуваються успішно.



1958 - Ейзенхауер представив законопроект про заснування NASA.



1966 – супутник «Місяць-10» став першим у світі космічним апаратом, що облетів Місяць.



1977 – народився Майкл Фассбендер, ірландський актор німецького походження («Безславні ублюдки», «Сором», «Люди Ікс: Перший клас», «Прометей»).



1978 – на американському телеканалі CBS розпочався показ серіалу "Даллас". Передбачалося створити міні-серіал, який мав йти протягом 5 тижнів, але рейтинг історії сім'ї Юінгів виявився настільки високим, що показ тривав 13 років.



2004 – у Брюсселі сім країн Східної Європи: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія приєдналися до НАТО.



2007 – Президент України Віктор Ющенко підписав указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.



2014 – Вищий суд Австралії офіційно визнав можливість людям визначати свою стать як невизначену.

Іменини відзначають:

Анатолія, Василь, Віктор, Євфимія, Іван, Клавдія, Матрона, Микита, Олександра,Параска, Патрикій, Світлана, Севастьян, Сергій, Феодосія, Юліанія.



