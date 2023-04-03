03.04.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Минулої доби окупанти завдавали удари по Харківському, Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районів області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна, Вільхуватка, Хатнє, Уди, Вовчанські Хутори, Богуславка та інші.

У місті Куп'янськ пошкоджений об'єкт цивільної промисловості. Травми отримала 65-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.

Через обстріли у селі Вовчанські Хутори пошкоджена будівля магазину, в селі Богуславка - житловий будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.



