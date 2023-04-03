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03.04.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Минулої доби окупанти завдавали удари по Харківському, Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районів області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна, Вільхуватка, Хатнє, Уди, Вовчанські Хутори, Богуславка та інші. 
 
У місті Куп'янськ пошкоджений об'єкт цивільної промисловості. Травми отримала 65-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.
 
Харківська область
 
Через обстріли у селі Вовчанські Хутори пошкоджена будівля магазину, в селі Богуславка - житловий будинок. 
 
Харківська область
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували харків'янку від смерті.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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