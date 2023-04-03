03.04.2023 11:00 Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали закладника з наркотичним вантажем

У зловмисника, який розповсюджував зілля у Харкові, виявили десятки пакетиків.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиоаннмя на ГУ Нацполіції, у 20-річного харків’янина виявили та вилучили готові до продажу розфасовані пакетики з психотропами. В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання порушника виявлені:

розфасовані згортки з наркотичними речовинами канабіс та PVP;

електронні ваги;

засоби для фасування подрібнення та пакування;

пристрої для вживання наркотичних засобів.

За допомогою даних із вилученого у зловмисника мобільного телефону встановлено схему розповсюдження психотропів. Порушник через Інтернет-магазин знаходив покупців і через месенджери після оплати повідомляв адреси та місця схованок наркотичних засобів.

Ретельний аналіз даних з мобільного телефону наркозбувача дав змогу встановити ще 25 місць, де зберігалися психотропи для потенційних покупців. Загалом вилучено 40 згортків з наркозасобами. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України.



