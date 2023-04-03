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03.04.2023  11:00   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали закладника з наркотичним вантажем

У зловмисника, який розповсюджував зілля у Харкові, виявили десятки пакетиків.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоаннмя на ГУ Нацполіції, у 20-річного харків’янина виявили та вилучили готові до продажу розфасовані пакетики з психотропами. В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання порушника виявлені:
  • розфасовані згортки з наркотичними речовинами канабіс та PVP;
  • електронні ваги;
  • засоби для фасування подрібнення та пакування;
  • пристрої для вживання наркотичних засобів.
 
 
За допомогою даних із вилученого у зловмисника мобільного телефону встановлено схему розповсюдження психотропів. Порушник через Інтернет-магазин знаходив покупців і через месенджери після оплати повідомляв адреси та місця схованок наркотичних засобів.
 
 
Ретельний аналіз даних з мобільного телефону наркозбувача дав змогу встановити ще 25 місць, де зберігалися психотропи для потенційних покупців. Загалом вилучено 40 згортків з наркозасобами. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові спіймали закладника на Салтівці.
 

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркотики, закладник, харків
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