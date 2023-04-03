03.04.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області отримали майже 6 тисяч продуктових наборів

Упродовж тижня Обласний гумштаб відправив жителям Харківщини майже 6000 проднаборів і понад 16000 літрів олії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

З 27 по 31 березня Обласний гуманітарний штаб доправив до Нововодолазької, Люботинської, Новопокровської, Зачепилівської громад та ГО «Єдина країна – це Україна» 5899 продовольчих наборів.

Крім цього, жителям Пісочинської, Дергачівської, Липецької, Циркунівської, Вовчанської та Чкаловської громад доправили понад 16000 літрів олії. Також ГО «П'ятихатки Бам» передали генератор.

Нагадаємо, що при Харківській ОВА діє Координаційний гуманітарний штаб. До Центру можна звернутися щодо евакуації з деокупованих територій, а також надання та отримання гуманітарної допомоги, залишивши заявку у відповідному розділі на сайті.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами житловий будинок.



