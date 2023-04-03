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03.04.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники звернулися до харків'ян

Комунальне підприємство «Харківводоканал» нагадує мешканцям міста про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб, передає РЕДПОСТ .

Харківські комунальники
 
Як повідомили на підприємстві, раптові ворожі ракетні удари продовжують завдавати колосальних збитків критичній міській інфраструктурі та, зокрема, енергетичній системі.
 
У зв'язку з цим часто призупиняється робота насосних водопровідних станцій і, як наслідок, тимчасово або повністю припиняється подача води, або водопостачання здійснюється на зниженому тиску.
 
У свою чергу, в екстрених ситуаціях «Харківводоканал» докладає всіх зусиль та залучає необхідні ресурси для того, щоб городяни були з водою. Водночас і харків’яни повинні завжди пам'ятати про те, щоб на випадок непередбачених обставин вони обов'язково мали необхідний запас води.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові галузь торгівлі продовжує стабільну роботу.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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