Харківські комунальники звернулися до харків'ян

Комунальне підприємство «Харківводоканал» нагадує мешканцям міста про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб, передає РЕДПОСТ .
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Цей день – ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увечері йтиме дрібний дощ.
3 квітня відзначається веселе неофіційне свято – Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті, також відомий як P-Day.
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