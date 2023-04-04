04.04.2023 12:41 Рита Парфенова

Скільки коштує головний пасхальний продукт у Харкові

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує щодо цін на продукти для великоднього кошика.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, ціна на один із найзатребуваніших продуктів до Великодня - курячі яйця - коливаються від 63 до 78 грн за 10 шт. Ціна залежить від їх розміру, виробника та торгової марки.



У супермаркетах міста упаковка яєць курячих (10 шт.) ТМ «Фазенда» коштує 68,25 грн, ТМ «Ясенсвіт» - 69,40 грн, ТМ «Повна чаша» - 63,49 грн, ТМ «Косівщина» - 77,49 грн.



Яйця без упаковки коштують дешевше - 59,90 грн («АТБ-маркет»), 58 грн («Посад»). На ринках міста ціни на яйця становлять від 57 до 70 грн за десяток.

Раніше РЕДПОСТ наводив ціни на асортимент продуктів бакалійної групи: борошно, цукор, дріжджі, ванілін тощо.





Источник: ХМР

