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04.04.2023  12:41   Рита Парфенова

Скільки коштує головний пасхальний продукт у Харкові

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує щодо цін на продукти для великоднього кошика.

яйця до Великдня

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, ціна на один із найзатребуваніших продуктів до Великодня - курячі яйця - коливаються від 63 до 78 грн за 10 шт. Ціна залежить від їх розміру, виробника та торгової марки.

У супермаркетах міста упаковка яєць курячих (10 шт.) ТМ «Фазенда» коштує 68,25 грн, ТМ «Ясенсвіт» - 69,40 грн, ТМ «Повна чаша» - 63,49 грн, ТМ «Косівщина» - 77,49 грн.

Яйця без упаковки коштують дешевше - 59,90 грн («АТБ-маркет»), 58 грн  («Посад»). На ринках міста ціни на яйця становлять від 57 до 70 грн за десяток.

Раніше РЕДПОСТ наводив ціни на асортимент продуктів бакалійної групи: борошно, цукор, дріжджі, ванілін тощо.


Источник:   ХМР
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