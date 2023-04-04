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04.04.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені з'явилися мотивувальні повідомлення мешканцям міста (фото)

Нові борди можна побачити на станціях метро та у переходах. Вони спрямовані на підтримку громадян.

Метро Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на організаторів акції.
 
Уперше мотиваційні борди з'явилися у метро міста Київ. Після позитивного відгуку киян дану ініціативу було вирішено провести й до Харкова.
 
Мотивувальні плакати було адаптовано під харків'ян. Понад двадцять бордів можуть тепер побачити мешканці Харкова та гості міста.
 
Меседжі на бордах передають харківський калорит та враховують специфіку життя Харкова під час повномасштабного вторгнення росії до України.
 
Серед написів є такі приклади: «Харків = незламність», «Харківські комунальники, ви неймовірні!»,  «Що б не сталося, зустрінемося біля "Градусника"»,  «Перейти на українську легко: як з "Університету" на "Держпром"», «Кінцева станція: "Перемога"».
 
Фото надані організаторами ініціативи.
 

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Тэги:  харків, метро, борди
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